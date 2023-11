Mariah Carey Barbie bebek oldu

Barbie bebeklerin üretici firması Mattel, ünlüler serisine Mariah Carey'i ekledi. Noel döneminde listelerin zirvesinden düşmeyen, Spotify'da bir milyardan fazla dinlenen “All I Want for Christmas Is You” ile tanınan ünlü Noel şarkıcı Mariah Carey’in Barbie bebeği üretildi.

Grammy ödüllü şarkıcının Barbie bebeği, Carey'in Noel şarkısı klibinde giydiği ünlü kırmızı elbisesi giydirilerek hazırlandı.

Mikrofon ve parmağındaki kelebek şeklinde yüzük gibi detaylar düşünülenerek yapılan Barbie bebek, cuma günü satışa çıkıyor.