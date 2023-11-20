Mariah Carey Barbie bebek oldu

Listelerde bir numara olan Noel şarkısı nedeniyle en ünlü Noel şarkıcısı olarak bilinen Grammy ödüllü Mariah Carey'in Barbie bebeği yapıldı.

Mariah Carey Barbie bebek oldu

Barbie bebeklerin üretici firması Mattel, ünlüler serisine Mariah Carey'i ekledi. Noel döneminde listelerin zirvesinden düşmeyen, Spotify'da bir milyardan fazla dinlenen “All I Want for Christmas Is You” ile tanınan ünlü Noel şarkıcı Mariah Carey’in Barbie bebeği üretildi.

Grammy ödüllü şarkıcının Barbie bebeği, Carey'in Noel şarkısı klibinde giydiği ünlü kırmızı elbisesi giydirilerek hazırlandı. 

Mikrofon ve parmağındaki kelebek şeklinde yüzük gibi detaylar düşünülenerek yapılan Barbie bebek, cuma günü satışa çıkıyor. 

Mariah Carey Barbie bebek oldu - 1

Mattel daha önce de Tina Turner, David Bowie, Cher, Beyonce gibi isimlerin Barbie bebeğini çıkarmıştı. 

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