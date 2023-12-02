Mehmet Ali Erbil yeni bir aşka yelken açtı: Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi Nevide Çiçek kimdir, kaç yaşında?

Geçtiğimiz haftalarda Gülseren Ceylan'dan ayrıldığını duyuran Mehmet Ali Erbil, yeni bir aşka yelken açtı. Ceylan’la evliliğin eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil, bu kez kendisinden 44 yaş küçük Nevide Çiçek’le görüntülendi. Peki, Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi Nevide Çiçek kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Ali Erbil yeni bir aşka yelken açtı: Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi Nevide Çiçek kimdir, kaç yaşında?

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren , 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlilik teklif etmişti. Nikah masasına oturması beklenen çift ayrılık haberiyle gündeme gelmişti. Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Nevide Çiçek ile beraberlik yaşamaya başladı. İkilinin samimi görüntüleri ardından Nevide Çiçek ile ilgili araştırmalar başladı.

NEVİDE ÇİÇEK KİMDİR?

Nevide Çiçek 2001 yılında İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi Türkiye’yi Lübnan’da temsil etti, Miss Tourism University yarışmasında “En İyi Vücut Kraliçesi” seçildi.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...