Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan açıklaması: Yanlış anlaşıldım

Bir ödül töreninde sunucu Melike Öcalan’a söylediği sözler tepki çeken Mehmet Ali Erbil yaptığı açıklamada, “Benim her zamanki halim. Espri amaçlı yapılan bir şeydi, yanlış anlaşıldı” diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan açıklaması: Yanlış anlaşıldım

Haberler 13.05.2022 - 11:09

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Mehmet Ali Erbil, bir ödül töreninde sunucu Melike Öcalan’a “Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim” sözleriyle tepki çekti.

"YANLIŞ ANLAŞILDI"

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Erbil tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, “Benim her zamanki halim, espri amaçlı yapılan bir şeydi. Yanlış anlaşıldı” diyerek kendisini savundu.

Erbil, “Melike Hanım’la olaydan sonra konuştunuz mu” sorusuna da “Nasıl görüşeyim telefon numarası bile yok” diye yanıt verdi.

"UTANÇ DUYDUĞUM EN KÖTÜ ANDI"

Melike Öcalan ise olay sonrası yaptığı açıklamada, "Mehmet Ali Erbil'in bana karşı söylediği sözler karşısında Melike Öcalan olarak hayatımda utanç duyduğum en kötü andı. Tek dileğim ne olursa olsun böyle bir adamla bir daha asla aynı ortamda bulunmamak..." dedi.

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