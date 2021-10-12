: Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim

Şarkıcı ve fenomen Ece Ronay'ın taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan ve konuyu yargıya taşıdığını dile getiren , kamuoyundan bir kez daha özür diledi. Sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses’in konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim" dedi.

Haberler 12.10.2021 - 15:20

Mehmet Ali Erbil: Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim - 1
Şarkıcı ve fenomen Ece Ronay'ın taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan , sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses’in konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Mehmet Ali Erbil: Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim - 2
Artık daha dikkatli olacağını söyleyen Erbil, açıklamaları sırasında kamuoyundan da özür diledi.


Mehmet Ali Erbil: Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim - 3
Erbil, "Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani" diye konuştu.


Mehmet Ali Erbil: Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim - 4
Erbil, "Bundan sonra da sosyal medyada yürümeyin" diyen bir basın mensubuna ise "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim. Benim en büyük yürümem takibe takip..." diyerek karşılık verdi.


Mehmet Ali Erbil: Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim - 5
"Sosyal medyayı kapattım defterde diyebiliyor musunuz? "sorusuna ise Erbil "Çok eğleniyorum. Yok öyle diyemem. Çok oyalanıyorum" diye konuştu.

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