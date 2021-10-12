Şarkıcı ve fenomen Ece Ronay'ın taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan ve konuyu yargıya taşıdığını dile getiren Mehmet Ali Erbil, kamuoyundan bir kez daha özür diledi. Sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses’in konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim" dedi.
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