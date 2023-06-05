Melike Şahin'in sürpriz nikahından yeni kareler

"Tutuşmuş Beraber", "Nasır", "Deli Kan", "Nasır", "Bedelini Ödedim" ve "Pusulam Rüzgar" gibi şarkılarla tanınan Melike Şahin, geçtiğimiz haftalarda uzun yıllardır aşk yaşadığı Sedat Arpalık ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti.
Evlendiğini sosyal medya hesabından duyuran Şahin, paylaşımına "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düşmüştü.
"DOKUNMAYIN ÇOK FENAYIM"
Melike Şahin ile Sedat Arpalık'ın nikah töreninden yeni kareler ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında ''Dokunmayın çok fenayım'' ifadelerini kullandı. Şahin'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.
Melike Şahin'i mutlu gününde Hazal Kaya ve Mabel Matiz gibi ünlü isimler de yalnız bırakmadı.