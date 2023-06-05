Melike Şahin'in sürpriz nikahından yeni kareler

Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan Melike Şahin, yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sedat Arpalık ile dünyaevine girmişti. Ünlü şarkıcı, nikah törenine dair yeni fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Melike Şahin'in sürpriz nikahından yeni kareler

"Tutuşmuş Beraber", "Nasır", "Deli Kan", "Nasır", "Bedelini Ödedim" ve "Pusulam Rüzgar" gibi şarkılarla tanınan Melike Şahin, geçtiğimiz haftalarda uzun yıllardır aşk yaşadığı Sedat Arpalık ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti.

Evlendiğini hesabından duyuran Şahin, paylaşımına "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düşmüştü.

Melike Şahin'in sürpriz nikahından yeni kareler - 1

"DOKUNMAYIN ÇOK FENAYIM"

Melike Şahin ile Sedat Arpalık'ın nikah töreninden yeni kareler ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında ''Dokunmayın çok fenayım'' ifadelerini kullandı. Şahin'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Melike Şahin'in sürpriz nikahından yeni kareler - 2

Melike Şahin'i mutlu gününde Hazal Kaya ve Mabel Matiz gibi ünlü isimler de yalnız bırakmadı.

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