Melike Şahin'in sürpriz nikahından yeni kareler

"Tutuşmuş Beraber", "Nasır", "Deli Kan", "Nasır", "Bedelini Ödedim" ve "Pusulam Rüzgar" gibi şarkılarla tanınan Melike Şahin, geçtiğimiz haftalarda uzun yıllardır aşk yaşadığı Sedat Arpalık ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti.

Evlendiğini sosyal medya hesabından duyuran Şahin, paylaşımına "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düşmüştü.