Merih Demiral ikinci kez baba oluyor

Sezon başında İtalyan ekibi Atalanta'dan Suudi Arabistan'a transfer olan futbolcu Merih Demiral, 2021 yılında İsviçreli model Heidi Lushtaku ile dünyaevine girmişti.
BİR OĞULLARI VAR
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Demiral, Nisan 2022'de ilk kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Bir oğulları olan ünlü çift, bebeğe Kais Ömer adını vermişti.
İKİNCİ BEBEK GELİYOR
Mutlu beraberlikleri devam eden Merih Demiral- Heidi Lushtaku çiftinden müjdeli haber geldi. Hernandez Edgar'ın objektifine poz veren ikili, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile ikinci kez anne-baba olacaklarını müjdeledi.
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