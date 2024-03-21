Murat Boz Beşiktaş'ın kurucularından Mirliva Muhittin Bey oldu

Ünlü şarkıcı Murat Boz “Bir Tavırdır Beşiktaş” adlı kısa filmde rol aldı. Boz, Miralay Muhittin Akyüz’ü canlandırdı.

Murat Boz Beşiktaş'ın kurucularından Mirliva Muhittin Bey oldu

Şarkılarının yanı sıra oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren , "Bir Tavırdır Beşiktaş" adlı kısa filmde oynadı.

Boz, filmde Beşiktaş'ın kurucularından Mirliva Muhittin Bey'i canlandırdı.

Murat Boz Beşiktaş'ın kurucularından Mirliva Muhittin Bey oldu - 1

Muhittin Akyüz, Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü'nün kurucuları arasında yer alıyordu. Akyüz, BJK'nin ilk tescil emrini veren kişiydi.

Murat Boz Beşiktaş'ın kurucularından Mirliva Muhittin Bey oldu - 2

Boz kısa filmden kareleri sosyal medya hesabında yayınladı.

Murat Boz Beşiktaş'ın kurucularından Mirliva Muhittin Bey oldu - 3

Kulübün kuruluş dönemine ait bir hikâyeyi anlatan filmde Boz başrolü üstlendi.

Murat Boz Beşiktaş'ın kurucularından Mirliva Muhittin Bey oldu - 4

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