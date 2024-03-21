Murat Boz Beşiktaş'ın kurucularından Mirliva Muhittin Bey oldu

Şarkılarının yanı sıra oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Murat Boz, "Bir Tavırdır Beşiktaş" adlı kısa filmde oynadı.
Boz, filmde Beşiktaş'ın kurucularından Mirliva Muhittin Bey'i canlandırdı.
Muhittin Akyüz, Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü'nün kurucuları arasında yer alıyordu. Akyüz, BJK'nin ilk tescil emrini veren kişiydi.
Boz kısa filmden kareleri sosyal medya hesabında yayınladı.
Kulübün kuruluş dönemine ait bir hikâyeyi anlatan filmde Boz başrolü üstlendi.
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