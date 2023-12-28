Mustafa Aksakallı paylaştı: Ezgi Mola'dan oğlu Can ile yeni kare

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Mola, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti.
Hamileliği boyunca karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola, 23 Kasım akşamı oğullarına kavuşmuştu.
EŞİ VE OĞLUNU FOTOĞRAFLADI
İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına Can adını vermişti. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola, oğlu kucağındayken eşi Mustafa Aksakallı'ya poz verdi.
Mustafa Aksakallı, eşi ve oğlunun pozuna kalp emojisi ve nazar boncuğu emojisi eklemeyi ihmal etmedi.
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