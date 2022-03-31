Müzisyen Pete Doherty uyuşturucu itirafı: Neredeyse ayaklarımı kaybediyordum

İngiliz müzisyen ve oyuncu Pete Doherty, bir süre önce kronik uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını açıklayarak, neredeyse ayaklarını kaybetmek üzere olduğunu söyledi.

Müzisyen Pete Doherty uyuşturucu itirafı: Neredeyse ayaklarımı kaybediyordum

Haberler 31.03.2022 - 10:27

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İngiliz müzisyen, söz yazarı ve oyuncu Pete Doherty, kronik uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili The Mirror gazetesine konuştu.

43 yaşındaki şarkıcı, yakın geçmişte uyuşturucu nedeniyle birçok sağlık problemi yaşadığını ve damarlarının neredeyse tükenmeye yaklaştığını söyledi.

Müzisyen, iki yıldan fazla süredir uyuşturucu kullanmadığını da belirtti.

ARKADAŞI YARDIM ETMİŞ

Öte yandan Doherty, bağımlılığını müzisyen Frederic Lo’nun yardımlarıyla yendiğini söyleyerek Lo’ya teşekkür etti.

Sanatçı, Lo’nun yeni albümünü çıkarırken kendisine ‘işe yaramaz ve her şey bitmiş’ anlamına gelen ‘Inutile Et Hors D’usage’ adlı şarkısını söylediği zamanı unutmadığını belirterek, "Frederic, bana bu şarkıyı çaldığında çok duygulandım, gerçekten canım sıkılmıştı. Uyuşturucuyu bırakıyor ve gerçekten berbat hissediyordum. Bu durumu benim için tanımlamanın en iyi yolu, bir otobüsün çarpması gibi” dedi.

"NEREDEYSE AYAKLARIMI KAYBEDİYORDUM"

Bağımlılığı nedeniyle neredeyse ayaklarını kaybetmek üzere olduğunu ifade eden Doherty, “Gerçekten sınırları zorluyordum, çok yakındım. Enjeksiyon nedeniyle kaybetmeye çok yaklaşmıştım. Damarlarınız bittiğinde böyle olur. Şimdi her şey çok uzun zaman önce gibi görünüyor ama çok zorlu bir yolculuktu” şeklinde konuştu.

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