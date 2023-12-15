Nihat Odabaşı'ndan Nurgül Yeşilçay paylaşımı: Yakalım ortalığı

Ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı, sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay'ın yıllar önce çektiği fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncu da Odabaşı'nın paylaşımına kayıtsız kalamadı.

Nihat Odabaşı'ndan Nurgül Yeşilçay paylaşımı: Yakalım ortalığı

Son olarak "Veda Mektubu" dizisinde rol alan , zaman zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde fit haliyle dikkat çeken Yeşilçay, yıllar önceki pozlarıyla  gündem oldu.

Nihat Odabaşı'ndan Nurgül Yeşilçay paylaşımı: Yakalım ortalığı - 1

"HEP ÇOK SEVEREK ÇALIŞTIK BİRBİRİMİZLE"

Ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı, Yeşilçay'ın 2001 yılına ait cesur pozlarını paylaştı. Odabaşı, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

"İkinci Bahar yeni bitmişti sanırım. Herkes ondan bahsediyordu. 2001 civarı. İlk karşılaşmamızda o kadar etkilenmiştim ki büyüleyici güzelliğinden.. Neredeyse makyajsız çekmiştik. Of olay olmuştu. Sonraki yıllarda da hep ama hep çok güzel kareler çektik. Ve hep çok severek çalıştık birbirimizle. En kısa zamanda görüşmek üzere Nurgül’üm."

Nihat Odabaşı'ndan Nurgül Yeşilçay paylaşımı: Yakalım ortalığı - 2

"YAPALIM VE YAKALIM"

Nihat Odabaşı'nın paylaşımına kayıtsız kalamayan Nurgül Yeşilçay ise "Yapalım bir şey yakalım ortalığı" diye yorum yaptı. Odabaşı da ünlü oyuncuya "Yapalım ve yakalım" karşılığını verdi.

MAGAZİN HABERLERİ

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