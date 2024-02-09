Oğuzhan Koç, Barış Manço biyografisi hakkında: Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik

Sanatçı Barış Manço'nun hayatının film olacağı yönündeki iddialara Oğuzhan Koç'tan tepki geldi.

Oğuzhan Koç, Barış Manço biyografisi hakkında: Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik

Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' Barış Manço'nun hayatının beyazperdeye taşınacağı iddia edildi.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama olmasa da Koç konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Koç "Bazı efsaneler yerinde rahmetle, huzurla uyusa mı acaba? Rahatsız etmesek mi? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik acaba biz ülkece..." ifadelerini kullandı

Türkiye'nin efsane sanatçılarından biri olan , 1 Şubat 1999 yılında hayatın kaybetti.

Oğuzhan Koç, Barış Manço biyografisi hakkında: Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik - 1

Müslüm, Dilberay Garip, Bülbül Neşet Ertaş, Barış Akarsu 'Merhaba' ve son olarak Cem Karaca'nın Gözyaşları filmler ülkemizde vizyona gien biyografi filmlerinden birkaçı.

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