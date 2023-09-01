Oğuzhan Koç'la aşk mı yaşıyor? Dilan Çiçek Deniz'den açıklama

"KİŞİLİK HAKLARINA TACİZDİR"

Haberleri yalanlayan ünlü isim, "Sadece 15 dakika kaldığım mekanda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" dedi.