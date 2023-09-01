Oğuzhan Koç'la aşk mı yaşıyor? Dilan Çiçek Deniz'den açıklama

Kısa bir süre önce Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz, Bozcaada'da bir mekanda görüntülendi. Görüntüler sonrası aşk yaşadıkları iddia edilen ikiliden Deniz, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Oğuzhan Koç'la aşk mı yaşıyor? Dilan Çiçek Deniz'den açıklama

Kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile kısa bir süre önce ilişkisini bitiren  ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından açıklama yaptı.

Oğuzhan Koç'la aşk mı yaşıyor? Dilan Çiçek Deniz'den açıklama - 1

"KİŞİLİK HAKLARINA TACİZDİR"

Haberleri yalanlayan ünlü isim, "Sadece 15 dakika kaldığım mekanda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" dedi.

Oğuzhan Koç'la aşk mı yaşıyor? Dilan Çiçek Deniz'den açıklama - 2

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan özel hayatıyla gündemden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz ay katıldığı bir lansmanda yüzündeki değişimle dikkat çekmişti.

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