Oğuzhan Koç'la aşk mı yaşıyor? Dilan Çiçek Deniz'den açıklama

Kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile kısa bir süre önce ilişkisini bitiren Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından açıklama yaptı.
"KİŞİLİK HAKLARINA TACİZDİR"
Haberleri yalanlayan ünlü isim, "Sadece 15 dakika kaldığım mekanda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" dedi.
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