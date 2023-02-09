Oktay Kaynarca ve Kıvanç Tatlıtuğ Haluk Levent ile yardım toplayacak

Sanatçı kişiliğinin yanında son dönemde kurduğu AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeler için destek kampanyası başlatan Haluk Levent, Twitter hesabından depremle ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor.



AHBAP Derneği'nin kurucusu Levent, depremzedelerin yardımına koşarken Oktay Kaynarca ve Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisine yardım edeceğini açıkladı.

Bölgenin acil ihtiyaçları için İstanbul’a geldim.

Çadır’dan jeneratöre , güneş enerjisi şirketlerinden , yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla pazarlık yaparken yanımda sıkı pazarlık yapacak Kıvanç Tatlıtuğ , Oktay Kaynarca gibi dostlar olacak.

Her yerle görüşeceğiz💚 — Haluk Levent (@haluklevent) February 9, 2023

Levent “Bölgenin acil ihtiyaçları için İstanbul’a geldim. Çadır’dan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden, yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla pazarlık yaparken yanımda sıkı pazarlık yapacak Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca gibi dostlar olacak. Her yerle görüşeceğiz” dedi.



KUZENİNİ KAYBETTİ

Öte yandan, müzisyen, küçük kuzeninin enkaz altında kalarak vefat ettiğini "Ahh ya ahh! Küçük kuzenim Güven Dönbak enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı" sözleriyle paylaşmıştı.

MUAZZAM BİR MİLLETİZ"



Afetzedelere barınma sağlanması için harekete geçen Levent, konteyner satın alacaklarını şu sözlerle paylaşmıştı:



"Muazzam bir milletiz. Konteyner firmaları ile görüştüm. Sıfır maliyetle 2000 yerine 3000 konteyner satın alacağız. Ve Elazığ depreminde yaptığımız gibi hemen valiliklerle protokol yapacağız. Bugün Hatay'dayım yine. Yarın diğer şehir valilikleri ile görüşeceğim. Haydi bakalım."



"İNSAN KEPÇE OLMAK İSTER Mİ?"



Öte yandan enkaz altında kalan kişilerin tespit edilmesi için harekete geçen şarkıcı paylaşımında "Haydi, uyu' demek kolay. Yanıbaşımda yardım edemediğim göz göre göre ölümü bekleyen çocuklar var, anneler-babalar var. Olmuyor işte, uyuyamıyorsun. İnsan ne olmak ister? Hiç kepçe olmak ister mi? Şu an olsam keşke... Tek tek enkazların üzerini açsam..." ifadelerini kullanmıştı.