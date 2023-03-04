Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio FBI tarafından sorguya çekildi

Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese ile "Killers of the Flower Moon" adlı filmde yeniden bir araya gelmeye hazırlanan usta oyuncu Leonardo DiCaprio, Malezyalı kaçak yatırımcı JHo Low ile bağlantılı olması sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü FBI'ya ifade verdi.

Hakkında arama emri olan yatırımcı hakkında sorguya çekilen 48 yaşındaki oyuncu, Bloomberg'in haberine göre 2018 yılında da yetkililer tarafından sorgulanmıştı. JHo Low, yaklaşık 4,5 milyar dolar değerinde kara para aklamakla suçlanıyor.