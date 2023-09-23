Oyuncu Murat Ünalmış ile Nutiye Akar evlendi

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturdu. Yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşayan çift sade bir törenle dünyaevine girdi.

42 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabında düğünden paylaşım yaparken "Bu mutlu günümüzde yanımızda olan, güzel dileklerini ileten tüm aile fertlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, takipçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.