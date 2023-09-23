Oyuncu Murat Ünalmış ile Nutiye Akar evlendi

Gülcemal, Bir Zamanlar Çukurova ve  Deli Gönül gibi yapımlarla tanınan Murat Ünalmış, Albena İlieva ile dünyaevine girdi.

Oyuncu Murat Ünalmış ile Nutiye Akar evlendi

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturdu. Yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşayan çift sade bir törenle dünyaevine girdi.

42 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabında düğünden paylaşım yaparken "Bu mutlu günümüzde yanımızda olan, güzel dileklerini ileten tüm aile fertlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, takipçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftin İstanbul'da gerçekleşen düğün törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

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