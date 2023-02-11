Oyuncu Orhan Aydın’ın kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle binlerce ölü ve yaralı var. Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay da etkilenen bu iller arasında yer alıyor.



Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından tiyatrocu Orhan Aydın, Hatay'da bulunan kızı ve eski eşine ulaşamadığını açıklamıştı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından şarkıcının kızı Eylem Şafak Aydın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu

Orhan Aydın’a güzel bir haber veremedik.

Çok üzgünüm.



36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/AVPefz7BoX — Ali Kılıç 🇹🇷 (@BskAliKilic) February 11, 2023

"GÜZEL BİR HABER VEREMEDİK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Kılıç, "Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm. 36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.



YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU



Aydın, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, “Kızıma ve annesine ulaşamıyorum” diye seslenmişti. Oyunca daha sonra kızı ve eski eşinin adresini yazarak, enkaz altında olduklarını söyledi ve "İmdat!" diyerek yardım istedi.



"SIRA KIZIMDA"



Ardından yeni bir paylaşım daha yapan Aydın, güzel haberi takipçileriyle paylaşmıştı. Eski eşinin enkazdan kurtulduğunu duyuran Orhan Aydın, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış. Sıra kızımda (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" ifadelerini kullandı.

Eski eşinin enkaz altından çıktığını duyurduktan sonra bir paylaşım daha yapan Orhan Aydın, "Kızım enkazdan ses veriyormuş. Destek olun canlar. Lütfen" dedi.





ORHAN AYDIN KİMDİR?



Türk tiyatrocu, oyuncu ve yazar Orhan Aydın, 22 Mart 1947 tarihinde dünyaya geldi.



Tiyatroya Ankara Yenimahalle Halkevi'nde başladı. Şimdiye kadar Ankara Halk Tiyatrosu, Çağdaş Sahne, Öncü Sahne, Ankara Birlik Tiyatrosu, Ali Hürol Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Yeni Tiyatro, Nâzım Oyuncuları, Tiyatroist gibi tiyatrolarda, 100'e yakın oyunda oyuncu ve/veya yönetmen olarak yer aldı. Tiyatro alanıyla ilgili yayımlanmış onlarca makalesi bulunuyor. Birçok sinema filmi ve televizyon yapımlarında da rol aldı. Aslen Artvin, Şavşatlı'dır.



Orhan Aydın'ın tiyatro hayatı ortaokul son sınıfta başlayıp uzunca bir süre Ankara Halkevleri'nde devam etti.

1976 yılında kendi yazdığı ve yönettiği oyunla, İstanbul'da okullar arası bir tiyatro yarışmasında birincilik kazandı. Bu başarı ile dikkatleri üzerine çeken Orhan Aydın, 1976-1978 yılları arasında TRT İstanbul Çocuk Radyosu'nda çocuk saati programları yaptı. Büyük beğeni toplayan bu programlar sonrasında TRT'de birçok programda yer aldı.





1980 yılında TRT'de yayımlanan 5 Dakika adlı programda Kavruk Hasan tiplemesiyle daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.



1992 yılında yapımcılığını Selim Soydan'ın, yönetmenliğini Bilge Olgaç'ın üstlendiği ve başrollerinde Aytaç Arman, Halil Ergün, Levent Ülgen, Şerif Sezer'in yer aldığı Kurşun Adres Sormaz adlı sinema filminde hakim rolünü canlandırdı.