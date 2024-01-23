Oyuncu Sinan Albayrak sette kaza geçirdi

Oyuncu Sinan Albayrak, “Mehmed Fetihler Sultanı” adlı dizinin setinde kaza geçirdi. Kemerburgaz'da dizi çekimlerinde atla yapılan çekimlerde kaza yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Oyuncu "Bu kazada İsrailin parmağı yok merak etmeyin" notunu düşerek video yayınlandı.

Albayrak video "Herkese merhabalar ufak bir kaza geçirdim. Atımızla ayrı yönlere gitmeye karar verdik. Haberlerde biraz daha mübalağa olmuş. Kısa bir süre bilinç kaybı oldu ama gayet iyiyim, ufak tefek hasarlarımız var onlar da kısa bir sürede toparlanacak. Arayan soran arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

