Özcan Deniz'in Berlin konseri ertelendi

2 Aralık Cuma günü Almanya'nın başkenti Berlin'de konser vermeyi planlayan ünlü şarkıcı Özcan Deniz konser tarihini değiştirmek zorunda kaldı. Şarkıcının orkestra ekibinin vize başvurularının sonuçlanmaması sebebiyle konser 27 Nisan 2023 tarihine ertelendi.

Orkestra ekibinin vize başvurusunu geç yapması nedeniyle altı haftadır olumlu ya da olumsuz bir sonuç alamadıkları bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Deniz, son olarak 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmasıyla gündeme gelmişti. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı.