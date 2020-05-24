Özkan Uğur: Maalesef beni gene öldürdüler

Bir süredi kanser tedavisi gören MFÖ grubu üyesi ve oyuncu Özkan Uğur, Twitter'daki 'öldü' iddiaları üzerine açıklama yaptı.



Uğur Instagram hesabı üzerinden, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler" mesajını paylaştı.



66 yaşındaki Uğur'a 2013 yılında lenfoma teşhisi konulmuş ve sanatçı bu hastalığı yoğun tedavilerin ardından yenmişti. İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan ünlü sanatçı, durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söylemişti:



"Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle."