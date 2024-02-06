Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım: Türkiye Psikiyatri Derneği bir hizmet örgütü değil bir uzmanlık derneği

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım oldu.

Bir sene önce gerşekleşen depremle ilgili olarak Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, yaptıkları çalışmaları şu şekilde anlattı:

“Türkiye Psikiyatri Derneği olarak bölgede görev yapmış olduk. Biz depremin olduğu ilk gün itibariyle saat 8.30'ta afet kriz yönetimi dediğimiz bir yönetime geçtik. Bu çok önemli bizim için çünkü amacımız bunları bir sonraki depremlere aktarmak. Bugünün belki en önemli anlamı, biz 2022 yılından itibaren konuşuyorduk bunu Temmuz ayında büyük İstanbul depremine hazırlanalım demiştik. O yüzden Türkiye Psikiyatri Derneği'nin acil afet planını hazırlamıştık ve bu plan içerisinde de bir şey olursa ne yapacağımıza ilişkin algoritmalar vardı. Biz 6 Şubat günü saat 8.30'da toplandık hatta ikinci büyük deprem olmadan Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklara yazılarımızı gönderdik, neler yapılması gerektiği ve biz ne kadar katkı sunarız diye. Tabii bu şekilde başlayan bir yolculuk ve o yolculuğun içinde biraz kaybolduk işin gerçeği. Bölgede 6 ay boyunca hizmet verdi birimlerimiz ama 6 aydan sonra tabii ki durmadık, 6 aydan sonra yöntemimizi değiştirerek artık doğrudan bir ruh sağlığı hizmeti yerine güçlendirme dediğimiz oradaki insanlarımızın ihtiyaçlarını, meslek gruplarının ihtiyaçlarını etkilenmiş kişilere yönelik onları sosyal yaşamda daha nasıl güçlü kılarıza yönelik birtakım müdahalelere kadar bölgede tükenmiş olan bazı sağlık çalışanlarına yönelik çalışmalarımız devam etti çünkü bölgede örneğin 1.002 aile hekimimiz vardı. Bunların bir kısmının binaları yoktu, yıkılmıştı, hizmet vermek durumundaydı. Bölgede yitirdiğimiz hastalar ve yakınları vardı, onların tekrardan sisteme katılması, tedavilerinin tekrar sürdürülmesi kadar birçok durum vardı.Bunlara yönelik çok az yapılan vardı. Buralara dokunmaya çalıştık ama her ne yaparsak yapalım biz yaptıklarımızın eksik olduğunu bilerek ve bu duygunun yüküyle devam ettik. O nedenle bu bir yılı tamamlarken bizim açımızdan da birçok şeyi öğrendiğimiz, bölgede çalışan online sistemde çalışan 200'ün üzerinde gönüllü psikiyatri hekimimiz dışında yaklaşık 1.000 psikiyatri uzmanı gönüllümüz hizmet vermeye çalıştık. Bir yılın bize en çok öğrettiği, eğerki bir anda yalnız kalan birilerine dokunabiliyorsan bu sadece onların yalnızlığını değil bizim yalnızlığımızı da onarıyor ama bu dokunmanın ötesini yapamadığımız da, bu dokunmanın ötesinin yapılmadığını gördüğümüzde kendi adımıza rahat uyumamamız gereken günler olduğunu bilmemiz ve daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden dernek olarak raporlarımız da ulaşabildiklerimize elimizden geleni yapmaya çalıştık ve bölgede en çok çalışan, en fazla vakit geçiren uzmanlık derneği olmanın da gururunu yaşadık. Meslektaşlarımız da bizim bu çabamıza yönelik çok güzel geri bildirimlerde bulundular. İstanbul'da bir deprem sempozyumu yapıldı. Bölge Tabip Odası başkanlarımız geldi, ben tekrar teşekkür ediyorum onlara iki Tabip Odası başkanımızın da konuşması sırasında meslekdaş diğer dinleyenlerin ağlaması bizi güçlendirmiş oldu. Tabii ki bu ağlama olumsuzluğun değil yapılan emeğin karşılığında bir ağlamaydı; o yüzden gözyaşının da zaman zaman güzel şeyler için aktığını, emek için aktığını da görmüş olduk diyelim.”

