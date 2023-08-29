Rafet El Roman'dan kısırlaştırma ameliyatı açıklaması

İki evliliğinden üç çocuk babası olan Rafet El Roman, son verdiği röportajda 10 yıl önce vasektomi (kısırlaştırma ameliyatı) olduğunu açıklayarak, "Benim artık çocuğum olmayacak. 6 yıllık hayat arkadaşım Yeşim Hanım'dan oğlum Edvan doğduğu zaman kızlarım psikolojik olarak zor bir süreç yaşadı. Annem de beni bu konuda uyardı. Biz de aile toplantısı yaptık. Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım. Evlatlarım ve ailemin huzuru için bunu gönüllü olarak yaptım" demişti.

"NE KEDİLİĞİM KALDI NE TAVŞANLIĞIM"



Açıklamasından sonra eleştirilen şarkıcı, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Bana 'bir daha çocuk istiyor musun?' diye soruldu. Ben de dürüstçe ve tüm samimiyetimle cevap verdim. Bizim hayatımızda hiçbir şey gizli saklı kalmaz eninde sonunda ortaya çıkar. İnsanların bunu benden duymalarını istedim" dedi.

"Röportajıma çok güldüm çünkü ne kediliğim kaldı ne tavşanlığım kaldı. Bazı müziksever de 'Abi geçmiş olsun' yazdı. Herhalde olaya hakim değiller" diyen Rafet El Roman, açıklamasına şöyle devam etti: