Rihanna ikinci çocuğunu dünyaya getirdi mi?

Şubat ayında Super Bowl devre arası şovunda ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Rihanna'nın doğum yaptığı iddia edildi.

MediaTakeOut sitesi, 9 Ağustos tarihli haberinde, 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve 34 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı sevgilisi ASAP Rocky'nin ikinci çocuklarını kucaklarına aldıklarını yazdı. Bir oğlu olan çiftin ikinci çocuklarının kız olduğu ileri sürüldü. Doğum iddiasıyla ilgili ünlü çiftin cephesinden henüz doğrulama gelmedi.

Rihanna ve ASAP Rocky, 13 Mayıs 2022'de doğan oğullarına RZA Athelson adını vermişti. Rihanna, ayrıca 2019'da Essence ile yaptığı röportajda siyahi bir kız çocuğu yetiştirme arzusunu dile getirmiş, "Siyahi bir kadınım ve siyahi bir kadın doğuracağım. Ben buyum. Ruhumda ve DNA'mda özüm bu" demişti.

“Annem, hayattaki engellerle nasıl mücadele edileceğinin inanılmaz bir örneğidir. Eminim annesi ona bunu öğretmiştir ve ben de öyle olacağım" diyen şarkıcı, "Biz kusursuzuz, biz özeliz ve dünya bununla başa çıkmak zorunda kalacak" ifadesini kullanmıştı.

