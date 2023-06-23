Rihanna ile ASAP Rocky gizlice evlendi mi?

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ASAP Rocky ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunu kucağına almış ve ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Şarkıcı, 12 Şubat'ta Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıktı ve ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. İkinci kez kez anne olmak için gün sayan Rihanna'nın rapçi ASAP Rocky ile evlendiği iddia ediliyor.

