Rihanna ve A$AP Rocky oğullarının ilk doğum gününü kutladı

Müzisyen çift Rihanna ve A$AP Rocky, oğulları RZA Athelaston'ın ilk doğum gününü kutladı. Rocky, yakında dört kişilik olacak ailesinin bir dizi fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Ünlü rap şarkıcısı, "İlk çocuğumun ilk doğum günü kutlu olsun. Rza" diye yazdı.

Çift ilk çocuklarını beklerken, sürpriz hamileliği ilk olarak Ocak 2022'de, Rihanna'nın New York'ta uzun, pembe bir şişme montla karnı açık fotoğraflanmasıyla duyurmuştu. Rihanna bundan dört ay sonra, mayısta doğum yapmıştı.