Rihanna ve A$AP Rocky oğullarının ilk doğum gününü kutladı

Rihanna ve A$AP Rocky çiftinin oğulları RZA Athelaston, bir yaşına girdi. İkinci çocuklarını bekleyen ikili, sosyal medyadan yayınladıkları yeni fotoğraflarla oğullarının doğum gününü kutladı.

Rihanna ve A$AP Rocky oğullarının ilk doğum gününü kutladı

Müzisyen çift Rihanna ve A$AP Rocky, oğulları RZA Athelaston'ın ilk doğum gününü kutladı. Rocky, yakında dört kişilik olacak ailesinin bir dizi fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Ünlü rap şarkıcısı, "İlk çocuğumun ilk doğum günü kutlu olsun. Rza" diye yazdı.

Çift ilk çocuklarını beklerken, sürpriz hamileliği ilk olarak Ocak 2022'de, Rihanna'nın New York'ta uzun, pembe bir şişme montla karnı açık fotoğraflanmasıyla duyurmuştu. Rihanna bundan dört ay sonra, mayısta doğum yapmıştı.

Rihanna ve A$AP Rocky oğullarının ilk doğum gününü kutladı - 1

Rihanna özel hayatını gizli tutmayı tercih etse de pek çok meslektaşının aksine çocuğunun yüzünü sosyal medyada göstermekten çekinmiyor. O da sevgilisi gibi sık sık Instagram'da paylaşım yapıyor.

Rihanna ve A$AP Rocky oğullarının ilk doğum gününü kutladı - 2

Rihanna ve A$AP Rocky çifti, ikinci çocuklarını bekliyor. Rihanna hamileliğini, önceki aylarda Super Bowl devre arası konserinde sahne aldığında doğrulamıştı.

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