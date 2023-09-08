Rihanna'nın ikinci bebeğinin adı belli oldu

Hayatının aşkı olduğunu söylediği rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikte olan Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk bebeğini dünyaya getirmişti. RZA adında bir oğlu olan Rihanna, Super Bowl devre arasındaki performansında ikinci çocuğuna hamile olduğu duyurmuştu.

Rihanna ve ASAP Rocky 1 Ağustos'ta ikinci bebeklerini gizlice kucaklarına aldı. Ünlü isim, bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.