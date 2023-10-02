Robert Pattinson: Oyuncu olmak dünyadaki en stresli şey

Harry Potter'da hayat verdiği "Cedric Diggory" karakteriyle tanınan "Alacakaranlık" (Twilight) serisi ve "Batman" gibi filmlerle şöhreti yakalayan Robert Pattinson, Interview dergisine röportaj verdi.
"HAYATIMI İŞSİZ VE ÇARESİZ GEÇİRECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"
Jordan Firstman'ın sorularını yanıtlayan Pattinson, "Sürekli hayatımın büyük çoğunluğunu işsiz ve çaresiz geçireceğimi ve kendimi tam bir başarısız gibi hissedeceğimi düşünüyorum. Bence hayat böyle bir şey" dedi.
Firstman de ünlü aktöre "Eğer Robert Pattinson bunu söylüyorsa, hiç kimse için tatmin olma umudu yok demektir" yanıtını verdi.
Bunun üzerine ünlü isim, oyunculuğun iş güvencesinden yoksun bir kariyer anlamına geldiğini "Bu dünyadaki en stresli şey" sözleriyle hatırlatarak aktör olmanın düzensiz doğası nedeniyle böyle hissettiğini açıkladı.
"AŞAĞILANMA KORKUM VAR"
Neden iyi olduğuna inandığı projelerde yer aldığını da açıklayan Robert Pattinson, "Çok ama çok derin bir aşağılanma korkum var" dedi ve ekledi:
"Ayrıca, bunun size bağlı olduğunu da biliyorsunuz. Dandik bir senaryo olduğunu ya da yönetmenin hıyarın teki olduğunu falan filan söyleyebilirsiniz ama günün sonunda kimse bunun nedenlerini umursamayacaktır. Ve insanların büyük çoğunluğu elinden gelenin en iyisini yapsan bile senin ezik olduğunu söyleyecek."
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