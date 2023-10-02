Robert Pattinson: Oyuncu olmak dünyadaki en stresli şey

Bunun üzerine ünlü isim, oyunculuğun iş güvencesinden yoksun bir kariyer anlamına geldiğini "Bu dünyadaki en stresli şey" sözleriyle hatırlatarak aktör olmanın düzensiz doğası nedeniyle böyle hissettiğini açıkladı.



"AŞAĞILANMA KORKUM VAR"

Neden iyi olduğuna inandığı projelerde yer aldığını da açıklayan Robert Pattinson, "Çok ama çok derin bir aşağılanma korkum var" dedi ve ekledi:



"Ayrıca, bunun size bağlı olduğunu da biliyorsunuz. Dandik bir senaryo olduğunu ya da yönetmenin hıyarın teki olduğunu falan filan söyleyebilirsiniz ama günün sonunda kimse bunun nedenlerini umursamayacaktır. Ve insanların büyük çoğunluğu elinden gelenin en iyisini yapsan bile senin ezik olduğunu söyleyecek."