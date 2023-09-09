"Rocky" yıldızı Sylvester Stallone, Papa Francis ile tanıştı: Filmlerinle büyüdük!

AİLESİNİ PAPA İLE TANIŞTIRDI

Eşi Jennifer Flavin, kızları Sophia, Sistine ve Scarlet ve erkek kardeşi Frank'i Papa Francis ile tanıştıran oyuncu, Papa ile el sıkışırken görüntülendi.

86 yaşındaki Papa Francis, Stallone'nin kızlarını görünce "3! Ne kadar da çok" yorumunda bulundu. Stallone ise "Bu yoğun dönemde bizimle görüşmeyi kabul ettiğiniz çok teşekkürler. Onur duyduk" dedi.