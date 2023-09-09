"Rocky" yıldızı Sylvester Stallone, Papa Francis ile tanıştı: Filmlerinle büyüdük!

Hollywood’un ikonik oyuncularından Sylvester Stallone, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile Vatikan'da tanıştı. Eşi ve kızlarıyla birlikte İtalya'da tatil yapan 77 yaşındaki aktör, Papa ile bir araya gelme şansı elde etti.
AİLESİNİ PAPA İLE TANIŞTIRDI
Eşi Jennifer Flavin, kızları Sophia, Sistine ve Scarlet ve erkek kardeşi Frank'i Papa Francis ile tanıştıran oyuncu, Papa ile el sıkışırken görüntülendi.
86 yaşındaki Papa Francis, Stallone'nin kızlarını görünce "3! Ne kadar da çok" yorumunda bulundu. Stallone ise "Bu yoğun dönemde bizimle görüşmeyi kabul ettiğiniz çok teşekkürler. Onur duyduk" dedi.
"SENİN FİLMLERİNİ BÜYÜDÜK"
Papa Francis'in "Senin filmlerini büyüdük" demesi üzerine Stallone esprili bir şekilde "Hazır mısın? Boks yapalım!" diyerek yumruklarını hazırladı. Papa da gülerek yumruklarını salladı.
Pope Francis meets with American actor Sylvester Stallone and his family at a private audience in the Vatican. pic.twitter.com/f9tLUScwfj— Vatican News (@VaticanNews) September 8, 2023
HAYATI BELGESEL OLUYOR
Öte yandan, Sylvester Stallone, dijital bir platformda yayınlanan "The Family Stallone" adlı realite şovun ardından hayatını konu alan bir belgeselle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Oyuncunun kariyerini konu alan "Sly" adlı belgeselin yönetmenliğini Thom Zimny üstleniyor. Aksiyon filmlerinin aranan yüzü haline gelen 76 yaşındaki aktör, pişmanlıklarını, kariyerindeki yükselişini ve özel hayatına dair bilinmeyenleri bu belgeselde paylaşacak.
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