Sahneye Aleyna Tilki'yi çıkaran Selda Bağcan'a Gökhan Türkmen'den eleştiri geldi

"BİZ ANLAYAMAYIZ"

Şarkıcı, "Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!" dedi.