Sahneye kedi kadın kostümüyle çıkan Ajda Pekkan gündem oldu

Sahne kıyafetleri, dansı ve enerjisiyle adından söz ettiren Ajda Pekkan, dün akşam Harbiye Açık Hava'da sevenleriyle buluştu. Sahneye kedi kadın kostümüyle çıkan Süperstar'a sosyal medyadan yorum yağdı.

Sahneye kedi kadın kostümüyle çıkan Ajda Pekkan gündem oldu

Süperstar olarak anılan 'ın konser maratonu devam ediyor. Sahne kostümleri ve dansıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, dün akşam Harbiye Açık Hava'da sahne aldı.

Kedi kadın kostümüyle sahneye çıkan 77 yaşındaki Pekkan'ın tarzına sosyal medyadan yorum yağdı.

Sahneye kedi kadın kostümüyle çıkan Ajda Pekkan gündem oldu - 1

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bazı sosyal medya kullanıcıları Pekkan'ın tarzını çok beğendiklerini söyleyerek "Yine efsane", "Ne giyse yakışıyor" gibi yorumlar yaparken bazıları da Süperstar'ı eleştirdi.

Sahneye kedi kadın kostümüyle çıkan Ajda Pekkan gündem oldu - 2

Ajda Pekkan'a "Bu sefer olmamış", "Çöp poşeti giymiş zannettim", "Cadılar Bayramı için başarılı kostüm olurdu ama sahnede olmamış", "Robot gibi duruyor" gibi yorumlar geldi.

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