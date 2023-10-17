Sahneye kedi kadın kostümüyle çıkan Ajda Pekkan gündem oldu

Süperstar olarak anılan Ajda Pekkan'ın konser maratonu devam ediyor. Sahne kostümleri ve dansıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, dün akşam Harbiye Açık Hava'da sahne aldı.
Kedi kadın kostümüyle sahneye çıkan 77 yaşındaki Pekkan'ın tarzına sosyal medyadan yorum yağdı.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Bazı sosyal medya kullanıcıları Pekkan'ın tarzını çok beğendiklerini söyleyerek "Yine efsane", "Ne giyse yakışıyor" gibi yorumlar yaparken bazıları da Süperstar'ı eleştirdi.
Ajda Pekkan'a "Bu sefer olmamış", "Çöp poşeti giymiş zannettim", "Cadılar Bayramı için başarılı kostüm olurdu ama sahnede olmamış", "Robot gibi duruyor" gibi yorumlar geldi.
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