Salih Bademci: Çağatay Ulusoy ile sürekli yemek konuşuyoruz

Şimdilerde "Dilek Taşı" adlı dizide başrol oynayan Salih Bademci, iki sezondur rol aldığı "Terzi" adlı internet dizisindeki rol akradaşı Çağatay Ulusoy ile çalışmanın en kötü yanını anlattı.
Defne Samyeli’nin YouTube programına konuk olan Salih Bademci, Ulusoy’la ilgili “Onunla çalışmak nasıl?” sorusuna yanıt verdi.
"BİRBİRİMİZİ GAZA GETİRİYORUZ"
Ünlü oyuncu, "Çağatay’la çalışmak çok güzel. Onunla çalışmanın tek kötü tarafı sürekli yemek konuşmamız. Ben de onun gibiyim ve birbirimizi gaza getiriyoruz. Sürekli ne yiyeceğiz öğlen, yemekte ne varmış, bir etçi var oraya mı gitsek diyoruz. Çağatay’ın iyi bir damak tadı var. Kendisi de yapıp yiyor."
SAMYELİ'NİN ULUSOY ANISI
Bu sözler üzerine "Çağatay denince benim de aklıma yemekli bir anı geldi" diyen Defne Samyeli, "Sahneye çıkacağım. Kulis olarak kullandığımız ofis gibi bir yerdeyiz. Ortak arkadaşlarımız da var. Çağatay arkadaşlarla az sonra beni izleyecek diye düşünüyorum. Önlerinde suşiler var, dünyanın eti ve suşisi var. O sırada ben de kenarda kebap yiyorum. Bana 'Sen sahneye çıkmadan bu kadar yiyor musun?' diye sormuştu. Yan tarafta kebapçı vardı" ifadelerini kullandı.
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