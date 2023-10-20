Salih Bademci: Çağatay Ulusoy ile sürekli yemek konuşuyoruz

SAMYELİ'NİN ULUSOY ANISI

Bu sözler üzerine "Çağatay denince benim de aklıma yemekli bir anı geldi" diyen Defne Samyeli, "Sahneye çıkacağım. Kulis olarak kullandığımız ofis gibi bir yerdeyiz. Ortak arkadaşlarımız da var. Çağatay arkadaşlarla az sonra beni izleyecek diye düşünüyorum. Önlerinde suşiler var, dünyanın eti ve suşisi var. O sırada ben de kenarda kebap yiyorum. Bana 'Sen sahneye çıkmadan bu kadar yiyor musun?' diye sormuştu. Yan tarafta kebapçı vardı" ifadelerini kullandı.

