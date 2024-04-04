Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır'dan iyi haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda çıktığı açıklanan usta oyuncu taburcu edildi.

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

74 yaşındaki oyuncu 'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi.

Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi - 1

Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.

Servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan sanatçı, bugün hastaneden taburcu oldu.

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