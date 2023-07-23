Şarkıcı İrem Derici hastaneye kaldırıldı

İrem Derici sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Şarkıcı, kusma ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ve konsere katılamayacağını söyledi.

Derici paylaşımında "Sabaha karşı yüksek ateş ve kusmayla hastaneye kaldırıldım. Büyük bir enfeksiyon geçiriyorum ve 3 gün konuşmam dahi yasak, ses tellerime de yansıdı bu durum. Son dakikaya kadar kortizonlarla ayaklanırım belki diye uğraştık ama nafile. Haftalardır dört gözle beklediğim Akçakoca Belediyesi’nin düzenlediği festivale katılamayacağımı inanılmaz büyük bir üzüntüyle belirtmek istiyorum. Ben ne hallerde sahneye çıktım ama ses gidince elden bir şey gelmiyor. Herkesten çok özür diliyorum, size söz daha büyük bir enerjiyle en güzeli size borcum olsun" ifadelerini kullandı.