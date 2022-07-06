Şarkıcı Songül Karlı'nın dolandırdığı iddiasıyla eski eşine açtığı davada karar

Şarkıcı Songül Karlı'nın Sultanbeyli'de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve ayrıca, yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü'nün de aralarında olduğu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ve dosyada müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlediğine dair hiçbir delil bulunmadığını söyleyerek beraatlarını talep etti.



ESKİ EŞE DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT



Mahkeme, sanıklar Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Ali Barbaros’un üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin müşteki Songül Karlı’nın dışında iddiaları dışında kesin bir delil elde edilemediğinden sanıkların beraatına karar verdi. Heyet ayrıca, sanık Metin Yüncü hakkındaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına hükmetti.

