Seksenler dizisinin yıldızı Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan metrobüs durağı yakınında Mecidiyeköy istikametinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Efe Deprem kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Deprem kazada ağır yaralandı. Efe Deprem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Efe Deprem, Seksenler dizisinde "Zafer" karakterini canlandırıyordu.
Oyuncunun eşi Burcu Altın Deprem sosyal medya hesabında acı haberi duyurdu.
Seksenler dizisinde rol alan Efe Deprem ile Burcu Altın Deprem 2019 yılında dünyaevine girmişti.
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