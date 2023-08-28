Semiramis Pekkan 5 yaşında vefat eden oğlu hakkında konuştu

Süperstar Ajda Pekkan'ın oyuncu ve şarkıcı kardeşi Semiramis Pekkan, henüz 5 yaşında iken hayatını kaybeden oğlu Emir hakkında konuştu.

Semiramis Pekkan 5 yaşında vefat eden oğlu hakkında konuştu

Geçtiğimiz ay Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde ablası ile seyircilere unutulmaz anlar yaşatan Semiramis Pekkan 5 yaşındayken kaybettiği oğlu hakkında konuştu. Pekkan, Ercüment Karacan’la evliliğinden 1979 yılında dünyaya gelen Emir adındaki oğlunu lösemi hastalığı nedeniyle kaybetmişti.

Semiramis Pekkan 5 yaşında vefat eden oğlu hakkında konuştu - 1

YouTube kanalında hayatına dair merak edilenleri anlatan Pekkan, “Zaman zaman haksızlıklara uğrayabiliyorum. O ciddi kayıpta mesela Allah’ımla konuştum ‘Bana haksızlık olmuyor mu?’ diye. Orada ciddi haksızlığa uğradığımı düşündüm. Çünkü ilk üzüntü ile anlayamadım. Daha sonra bunun haksızlık değil yaşanması gereken bir şey olduğunu anladım" dedi.

Semiramis Pekkan 5 yaşında vefat eden oğlu hakkında konuştu - 2

"EN ACI YALNIZLIK KALABALIKLARIN İÇİNDEKİ"

Yalnızlığı sevdiğini belirten Pekkan “Fakat benim için en acı yalnızlık kalabalıkların içindeki. Çok hissetmişimdir bunu. Ama tatile yalnız başıma gitmem. Güzel bir şey yaşayacaksam arkadaşlarımla paylaşmayı severim" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİYLE DÜET YAPTI

Öte yandan, Harbiye'deki konserin sonunda kardeşi Semiramis Pekkan'ı sahneye davet eden Ajda Pekkan, kardeşiyle beraber, "Bu Ne Biçim Hayat" şarkısını seslendirdi. Semiramis Pekkan, "Herkesin hayatında bir idol vardır, benim de idolüm Ajda Pekkan" ifadesini kullandı.

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