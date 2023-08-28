Semiramis Pekkan 5 yaşında vefat eden oğlu hakkında konuştu

Geçtiğimiz ay Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde ablası Ajda Pekkan ile seyircilere unutulmaz anlar yaşatan Semiramis Pekkan 5 yaşındayken kaybettiği oğlu hakkında konuştu. Pekkan, Ercüment Karacan’la evliliğinden 1979 yılında dünyaya gelen Emir adındaki oğlunu lösemi hastalığı nedeniyle kaybetmişti.
YouTube kanalında hayatına dair merak edilenleri anlatan Pekkan, “Zaman zaman haksızlıklara uğrayabiliyorum. O ciddi kayıpta mesela Allah’ımla konuştum ‘Bana haksızlık olmuyor mu?’ diye. Orada ciddi haksızlığa uğradığımı düşündüm. Çünkü ilk üzüntü ile anlayamadım. Daha sonra bunun haksızlık değil yaşanması gereken bir şey olduğunu anladım" dedi.
"EN ACI YALNIZLIK KALABALIKLARIN İÇİNDEKİ"
Yalnızlığı sevdiğini belirten Pekkan “Fakat benim için en acı yalnızlık kalabalıkların içindeki. Çok hissetmişimdir bunu. Ama tatile yalnız başıma gitmem. Güzel bir şey yaşayacaksam arkadaşlarımla paylaşmayı severim" ifadelerini kullandı.
KARDEŞİYLE DÜET YAPTI
Öte yandan, Harbiye'deki konserin sonunda kardeşi Semiramis Pekkan'ı sahneye davet eden Ajda Pekkan, kardeşiyle beraber, "Bu Ne Biçim Hayat" şarkısını seslendirdi. Semiramis Pekkan, "Herkesin hayatında bir idol vardır, benim de idolüm Ajda Pekkan" ifadesini kullandı.
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