Semiramis Pekkan 5 yaşında vefat eden oğlu hakkında konuştu

"EN ACI YALNIZLIK KALABALIKLARIN İÇİNDEKİ"

Yalnızlığı sevdiğini belirten Pekkan “Fakat benim için en acı yalnızlık kalabalıkların içindeki. Çok hissetmişimdir bunu. Ama tatile yalnız başıma gitmem. Güzel bir şey yaşayacaksam arkadaşlarımla paylaşmayı severim" ifadelerini kullandı.



KARDEŞİYLE DÜET YAPTI

Öte yandan, Harbiye'deki konserin sonunda kardeşi Semiramis Pekkan'ı sahneye davet eden Ajda Pekkan, kardeşiyle beraber, "Bu Ne Biçim Hayat" şarkısını seslendirdi. Semiramis Pekkan, "Herkesin hayatında bir idol vardır, benim de idolüm Ajda Pekkan" ifadesini kullandı.