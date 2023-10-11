Şener Şen'den Ata Demirer'li "Bir İhtimal Daha Var" setine ziyaret

Usta oyuncu Şener Şen, başrollerini Ata Demirer ve Esra Bilgiç'in paylaştığı "Bir İhtimal Daha Var" dizisinin setini ziyaret etti. O anlarda çekilen fotoğrafları, Demirer takipçileriyle paylaştı.

Şener Şen'den Ata Demirer'li "Bir İhtimal Daha Var" setine ziyaret

Son olarak "Bursa Bülbülü" filmiyle adından söz ettiren , şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak "Bir İhtimal Daha Var" dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Çekimleri süren dizide başrolleri Esra Bilgiç ile paylaşan Demirer, son paylaşımıyla setteki sürpriz ziyareti takipçileriyle paylaştı.

Şener Şen'den Ata Demirer'li "Bir İhtimal Daha Var" setine ziyaret - 1

Senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı, Hakan Algül‘ün yönetmen koltuğuna dizinin setine ziyarette bulundu.

"KALBİMİZİN SAHİBİ HOCAMIZ SETİMİZİ ZİYARET ETTİ"

Usta oyuncunun ziyaretinde çekilen fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Ata Demirer, paylaşımına "Ustamız, kalbimizin sahibi Şener Şen hocamız setimizi ziyaret etti" notunu düştü.

Şener Şen'den Ata Demirer'li "Bir İhtimal Daha Var" setine ziyaret - 2

Urla'da çekilen ve 8 bölüm olacak "Bir İhtimal Daha Var" dizisinde Uğur Yücel, Lale Mansur, Murat Kılıç, Ümit Kantarcılar ve Hakan Salınmış gibi isimler de rol alıyor.

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