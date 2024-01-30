Sette kaza geçiren Sinan Albayrak'tan haber var

"OMURGAM, ÇENEM VE ELİM KIRIK"

Taburcu olan ünlü oyuncu, evinde çektiği video ile son durumunu takipçileriyle paylaştı. Bir süre yatacağını ifade eden ünlü isim, kendisini arayan, merak eden herkese teşekkür etti.

Sinan Albayrak "Evime geldim, operasyon iyi geçti. Tedavi sürecindeyim. Bir süre yürümeyeceğim. Dizi aksadı maalesef ama birkaç hafta sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Omurgam, elim ve çenem kırık. O yüzden çok konuşamıyorum" dedi.