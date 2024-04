Sinema Sanatçısı Neşe Aksoy akciğer kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu

Aksoy, yaşadığı sağlık sorununa ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. "Benden duyun istedim" başlıklı bir yazı paylaşan Aksoy;

"BENDEN DUYUN İSTEDİM…

"On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. Biraz toparlanınca yazarım dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü.

Bundan sonra neler olur bilmiyorum.

Bu güne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim.

Biz küçük bir aileydik. Babamı yıllar önce kaybedince, annem ve abimle bir birimize çok bağlı kenetlenmiş olarak yaşadık.

Abimin de benim de evliliklerimiz ve çocuklarımız oldu ancak biz hiç ayrılmadık. Kısa bir süre önce, abimi ve peşinden annemi kaybettim.



Bu sıkıntılı günlerimde, on bir yıl

Aynı yastığa baş koyduğum Skoda’nın Türkiye distribütör’ü Attila Ahmet Yüce ile de yollarımızı ayırdık. İyi adamdır Ahmet Yüce. Her bayram çalışanlarına 29 maaş ikramiye verir ama duygusuzdur.

Biz, bir birimize hiç yanlış yapmadık.

Sadece ben yoruldum ve gittim.

Hastalığımı ilk duyanlardandır da bir geçmiş olsun diye aramadı.

Olsun…ona da buradan selam olsun.

Ben güçlü bir kadınım.

Düşer, düşer, kalkar, küllerimden doğarım.

Bunu da yenerim.

Ama… eğer yenilirsem..?

Gönlümdekileri söylemeden gitmek istemiyorum.

Özellikle de sevenlerime ve sevmeyenlerime…



Yaşamımın başlangıcından bu güne kadar, bir sebeple hayatıma giren, çıkan. Beni bu günlere getiren herkese teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.