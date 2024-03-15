Squid Game yıldızı Oh Young-soo cinsel istismardan suçlu bulundu

NEDEN SUÇLU BULUNDU?

Oyuncu, 2022 yılında bir kadını iki kez taciz etmekle suçlanmıştı. 2017 yılında yaşanan olayda, oyuncu bir tiyatro oyunu için kırsal kesimde kalıyordu. İddialara göre, oyuncu adı verilmeyen kadına sarılmaya ve rızası olmadan onu öpmeye çalıştı.



Aktörün bu karar karşı çıkmak için 7 günü bulunuyor. Aktör yöneltilen iddiaları reddetmişti.

