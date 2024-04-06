Tarkan ve Mabel Matiz'den düet müjdesi

"O ŞARKI BU DEDİĞİMİZ ANDA YAPARIZ"

Tümer'in "Senin şarkın mı, onun şarkısı mı?" sorusuna ise "İkisi de olabilir. Kimin şarkısı olsun diye konuşmadık. Ama 'O şarkı bu' dediğimiz anda yaparız" dedi. Saba Tümer’in “Daha o şarkı gelmedi” sözüne ise “Henüz gelmedi galiba" yanıtını verdi.

Zeynep Bastık'ın söz ve müziği Mabel Matiz imzası taşıyan "Lan" şarkısı ise global müzik listelerinde büyük bir başarı elde etti.