Tedavi gören Bella Hadid'ten yeni açıklama: Uyuşturucu kullanmadım

Moda haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid, geçtiğimiz günlerde Lyme hastalığı ile mücadelesini ve tedavi sürecini paylaşmıştı. Model, madde bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon merkezinde kaldığına dair çıkan söylentilere cevap verdi.

Tedavi gören Bella Hadid'ten yeni açıklama: Uyuşturucu kullanmadım

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan , bir süredir mesleğine ara vermişti. Ünlü modelin Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla tedavi sürecini paylaşan modelin, madde bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyonda olduğu iddia edildi.

26 yaşındaki model, "Hayır, rehabilitasyon merkezinde değilim ve uyuşturucu kullanmadım" dedi.

Tedavi gören Bella Hadid'ten yeni açıklama: Uyuşturucu kullanmadım - 1

Öte yandan Hadid, tedavi sürecini paylaşırken "İlk defa gerçekten kendim olabiliyorum. Elimden gelen en pozitif resimleri seçmeye çalıştım çünkü bu deneyim ne kadar acı olsa da, sonuç yeni arkadaşlar, yeni vizyonlar ve yeni bir beyinle dolu hayatımın en aydınlatıcı deneyimi oldu" şeklinde konuşmuştu.

Tedavi gören Bella Hadid'ten yeni açıklama: Uyuşturucu kullanmadım - 2

Kardeşi Bella Hadid ile defilede çekilen eski bir fotoğrafını paylaşan Gigi Hadid ise“Geri dönmek için sabırsızlanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Gigi Hadid, sözlerine "Geçen haftaki bu gönderiye değinmek istiyorum. Bella, Lyme hastalığı için uzun ve yoğun bir tedaviyi yeni bitirdi. (Bazılarının, gelecek sezon şovlara geri döneceği sözü olarak görevimi almasını istemedim.) Onunla çok gurur duyuyorum ve kendini ne zaman hazır hissederse geri dönüşü için can atıyorum" diye devam etmişti.

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