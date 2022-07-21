Tolga Çevik’e videolu ifşa

Tolga Çevik, kişisel bilgilerini ele geçirerek sosyal medya hesabında paylaşan kullanıcıyı ihbar etti.



Emir T. isimli bir kullanıcı, kişilerin internet sitesi üzerinden ele geçirilen T.C. kimlik numarasıyla kişisel bilgilerinin nasıl ifşa edileceğine ilişkin bir video çekti. Videoda vergi dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyene ait şirket bilgilerini girdikten sonra Çevik'in T.C. kimliğini ele geçiren kullanıcı, ardından özel bir telekomünikasyon şirketinin sitesine girerek fatura bilgilerini buldu.



Ardından Çevik'in ikamet adresini hukuka aykırı şekilde ifşa eden Emir, kişilerin özel bilgilerine ulaşım için yol gösterdi. Videodan haberdar olan Çevik, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren ve yayınlayan şahsın cezalandırılmasını isteyen Çevik'in talebi sonrası videoya erişim engeli getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



"HEDEF GÖSTERİLDİM"



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Çevik, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ünlü komedyen, videodaki bilgileri paylaşan şahsın kendisini hedef gösterdiğini ve kötü niyetli olarak devlet kurumlarının hizmetini kötüye kullandığını ileri sürdü.