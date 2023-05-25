Tuğba Ekinci: Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz, zenginler gelsin

Ses getiren çıkışlarıyla tanınan şarkıcı Tuğba Ekinci, sahne fiyatlarına zam yapan şarkıcılara hak verdi. Ekinci, “Çalıştığımız yerlere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler siz gelin” dedi.



Ekinci, son dönemde bazı sanatçıların sahne fiyatları için 1-2 milyon TL arası istemesini normal karşıladığını belirtti. Şarkıcı, “Gayet iyi oldu, bedavaya eğlence yok. Görüyorsunuz hayat pahalılığını, ne alaka? Ona göre eğlence var” dedi.



Snob Magazin’e konuşan Ekinci, “Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin. Fakirleri almıyoruz. Fiyatlar normal, daha da pahalı olması gerekiyor” diye konuştu.

Ekinci'nin sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.