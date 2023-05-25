Tuğba Ekinci: Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz, zenginler gelsin

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sahne fiyatlarına zam yapan şarkıcılara hak verdiğini açıklarken, sarf ettiği sözlerle tepki çekti: Çalıştığımız yerlere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler siz gelin!

Tuğba Ekinci: Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz, zenginler gelsin

Ses getiren çıkışlarıyla tanınan şarkıcı Tuğba Ekinci, sahne fiyatlarına zam yapan şarkıcılara hak verdi. Ekinci, “Çalıştığımız yerlere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler siz gelin” dedi.

Ekinci, son dönemde bazı sanatçıların sahne fiyatları için 1-2 milyon TL arası istemesini normal karşıladığını belirtti. Şarkıcı, “Gayet iyi oldu, bedavaya eğlence yok. Görüyorsunuz hayat pahalılığını, ne alaka? Ona göre eğlence var” dedi.

Snob ’e konuşan Ekinci, “Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin. Fakirleri almıyoruz. Fiyatlar normal, daha da pahalı olması gerekiyor” diye konuştu.

Ekinci'nin sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...