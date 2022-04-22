Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin NFT versiyonu yapılacak

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna için tüm dünyaya yardım çağrısında bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski , dijital dünyadan da destek geldi. Amerikalı sokak sanatçısı ve grafik tasarımcısı Tristan Eaton , Zelenski'nin NFT'sini yaratarak ülke için yürütülen bağış kampanyasına katkıda bulunacak.

UKRAYNA ZAFERİ İÇİN

"Tüm dünya gibi ben de Ukrayna'da yaşananlar için çok üzgünüm" ifadesini kullanan Amerikalı sanatçı, Ukraynalıların cesaretini bu sanat eseriyle göstermek istediğini belirtti. Sanatçının NFT'si Ukrayna Devlet Başkanı'nı bir savaşçı olarak gösteriyor. 'Ukrayna Zaferi' yazısının da bulunduğu NFT görseli, Zelenski'nin portresini ve ülkenin bayrak renkleri mavi ve sarıyı öne çıkarıyor.

NFT NEDİR?



İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.