Usta oyuncu Gül Onat hastalığını ilk kez anlattı: Bu süreçte hep ölümü bekledim

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Gül Onat, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Geçen yıl hastalandığı ve uzun süredir tedavi gördüğü ortaya çıkan usta oyuncu, yaşadığı sağlık sorunlarını ilk kez anlattı.

"İYİLEŞECEĞİME DAİR UMUDUM YOKTU"

Temiz Magazin'in haberine göre; çok riskli bir ameliyat olduğunu ifade eden 70 yaşındaki Gül Onat, "Geçen yıl bu tarihte çok tehlikeli bir ameliyat geçirdim. Pankreasın yarısı dalağımın tümü ince bağırsaktan bir bölüm gitmişti. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu" dedi.