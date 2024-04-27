Usta oyuncu Gül Onat hastalığını ilk kez anlattı: Bu süreçte hep ölümü bekledim

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Gül Onat, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Geçen yıl hastalandığı ve uzun süredir tedavi gördüğü ortaya çıkan usta oyuncu, yaşadığı sağlık sorunlarını ilk kez anlattı.
"İYİLEŞECEĞİME DAİR UMUDUM YOKTU"
Temiz Magazin'in haberine göre; çok riskli bir ameliyat olduğunu ifade eden 70 yaşındaki Gül Onat, "Geçen yıl bu tarihte çok tehlikeli bir ameliyat geçirdim. Pankreasın yarısı dalağımın tümü ince bağırsaktan bir bölüm gitmişti. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu" dedi.
"HİÇ POZİTİF DÜŞÜNMEDİM"
"Arkadan kemoterapiler radyoterapiler geldi" diyen Onat, sözlerine "Hiç pozitif düşünemedim ama şükür bu günleri gördüm. Anlayacağınız bu süreçte hep ölümü bekledim ve korkmadım. Can düşmanım bile bu hastalığa yakalanmasın" diye devam etti.
GÜL ONAT KİMDİR?
24 Kasım 1953'te Ankara'da doğan Gül Onat, eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini “Sefer Seferde” filminde yaşayan Onat, daha sonra "Sihirli Annem", "Hangimiz Sevmedik", "Lale Devri", "Klavye Delikanlıları" ve "Köstebekgiller" gibi projelerde rol aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Oyuncular
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya