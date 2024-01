Volkan Demirel: Futbol benim hayatım

“BİR YANIM HATAYLI”



Hatayspor’un teknik direktörü olan Volkan Demirel, “Hataysporluyum. Hala Hatayspor teknik direktörüyüm ama yoruldum. Her zaman açık sözlü bir insanım öyle olmayı da tercih ediyorum. Hala Hatayspor teknik direktörüyüm ama şöyle bir şey var yorulduğumu hissediyorum. Dediğim gibi çok odaklanıyorum, çok başarılı olmak istiyorum çünkü yaşadığımız süreç kolay bir süreç değil. Depremden bu yana olup bitenlere aşağı yukarı bir yıl olacak çok kafa yordum hatta uyumadığım geceler oldu. Sorun ve problemleri kenara koyup daha nasıl iyi yapabilirizi düşündüm. Sonra yorulduğumu fark ettim bunu dilede getirdim. Bir yanım Hataylı ve her zaman öyle kalacak. Sezon sonuna kadar Hatayspor Teknik Direktörüyüm. Biz Hatay'a 8 kişi gittik, şu an 8 kişiyle beraber ekibimize 3 kişi daha katıldı 11 kişiyiz. Biz konuşarak tartışarak unutmaya çalıştık çünkü yaşadığınız olayları konuşmadan tartışmadan atlatmanız çok güç ve burada devam edeceğimize de hep beraber karar verdik. Bir tanesi de demedi ki 'ben gelmeyeceğim hocam' diye çünkü biz ekipten çok daha güçlü bir grup oluşturduk. Biz 11 kişi olarak çok sağlam, birbirine kenetlenmiş bir ekip olduk ve kendimize bir söz verdik, Hatay'ı ayağa kaldıracağız" dedi.

"Hatayspor'u tabi ki yeşil zeminde beyaz çizgiler arasında ayağa kaldıracağız ve ayağa kaldırdıktan sonra da yürüyüp koşturmaya başlayacağız dedik ki bunu yaptığımızı düşünüyoruz" diyen Demirel, sözlerine; "Kayıplarımız oldu, çok futbolcu kaybettik, sportif direktörümüz kaybettik, bir tane aşçımız kız kardeşimizi kaybettik, bir tane malzemeci arkadaşımızı kaybettik, 3 tane altyapıdan oyuncumuzu, bir tane altyapı hocamızı kaybettik. Onun dışında insanlar geçmişlerini, evlerini, işlerini kaybetti. Belki geleceklerini kaybedenler de oldu ama hayat bir şekilde devam ediyor. Buna tutunmak, buna sarılmak lazım; yaşadıklarımızı hiçbir zaman unutmayacağız, her zaman aklımızın bir köşesinde duracak ama bundan sonraki hayatta da hayatın devam ettiği bir gerçeği var. Bu hayata tekrardan sımsıkı sarılıp inşallah o eski günlerdeki mutluluğumuzu, sevincimizi tekrar yakalayacağız sporun birleştirici gücüyle" diye devam etti. "KIZLARIM BENİM HER ŞEYİM" İki kız çocuğu babası olan Volkan Demriel, "Kızlarım benim her şeyim. Oğlum yok ama olmasını isterdim. Kızlarımla arkadaş gibi olmaya çalışıyorum. Yade ile Yeda farklı karakterler. Yade voleybola gidiyor. Yeda dansa meraklı. Yade'den çok ümitliyim spor konusunda" dedi.