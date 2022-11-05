Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı: Bir İnsan Kardeşinin Kocasını Niye Öper?

Star TV'nin reyting rekorları kıran iddialı dizisi Yalı Çapkını'nın 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin son bölümüne; birbirlerine söz veren Ferit ve Seyran'ın giderek yakınlaşması ile Suna’nın Ferit’e hamlesi damga vurmuştu. İşte Yalı Çapkını dizisinin merakla beklenen 8. bölüm fragmanı...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı ‘Yalı Çapkını’ dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle izleyicilerden tam not alan dizi, 4 Kasım akşamı 7’nci bölümüyle ekranlara geldi. Araları düzelen Ferit ve Seyran, keyifli bir gün geçirirken Suna’nın beklenmedik hamlesi gündem oldu.

(YALI ÇAPKINI 7. BÖLÜM ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN)