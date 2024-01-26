Yasmin Erbil: Ali Sadi 'Kendimi balkondan aşağı atarım' dedi

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil babasının özel hayatına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Erbil daha önce "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak." diyerek babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu itiraf etmişti.

﻿"BABAM ÇOK ÜZÜLDÜ"



Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Erbil yeni açıklamalarda bulundu. Erbil "Babam bu açıklama karşısında çok üzüldü. Bilseydim babam bu kadar üzülecek böyle bir açıklama yapmazdım" dedi.

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklaması hakkında da konuştu. Yasmin Erbil "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" ifadelerini kullandı.

