Yasmin Erbil: Ali Sadi 'Kendimi balkondan aşağı atarım' dedi

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil babasının özel hayatına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Erbil daha önce "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak." diyerek babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu itiraf etmişti.
"BABAM ÇOK ÜZÜLDÜ"
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Erbil yeni açıklamalarda bulundu. Erbil "Babam bu açıklama karşısında çok üzüldü. Bilseydim babam bu kadar üzülecek böyle bir açıklama yapmazdım" dedi.
Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklaması hakkında da konuştu. Yasmin Erbil "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" ifadelerini kullandı.
Yasmin Erbil, ayrıca babasının yeni sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanışmadıklarını, tanışmayı da istemediğini söyledi.
"YARAM VAR VE HİÇBİR ZAMAN KAPANMAYACAK"
Öte yandan Oya Çınar'ın Oyalamacalar programına konuk olan Erbil'e "Mehmet Ali Erbil ile ilgili tonla fikir var... Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusunu sormuştu. "Devam ediyor" diyen Erbil, "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem." diyerek babası hakkında itirafta bulundu.
Yasmin Erbil "Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum olunca rahatsız ediyor bilmiyorum, insan rahatsız oluyor, artık 27 oldum 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor" dedi. Erbil ayrıca "Babam gibi insanlardan hoşlanmam, uzak dururum" ifadelerini de kullandı.
66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil son olarak kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden Erbil, ayrılıklarını "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık." sözleriyle açıklamıştı. 26 yaşındaki Ceylan ise "Kopmamız zor oldu, gerçek bir aşk vardı" demişti.
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