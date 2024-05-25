Zeynep-Volkan Demirel çiftinden boşanma iddiaları sonrası ilk açıklama

Ancak Volkan Demirel, konuyla ilgili sessizliğini bozmuş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL" Demirel "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşıklıklı sabah kahvemizi içiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"BOŞANMA GİBİ BİR DURUM YOK"

Gazetemagazin'in haberine göre; önceki gece Bebek'te objektiflere yansıyan Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, boşanma iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Zeynep Demirel, konuyla ilgili "Biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan'la çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var, biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" ifadelerini kullandı.

