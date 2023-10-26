Tabii dijital platformu için çekilen "Mahsusa: Trablusgarb" dizisinin galası Ankara'da yapıldı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel çekilen TRT'nin dijital platformu Tabii dizisi "Mahsusa: Trablusgarb"ın galası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Galada konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tabii platformunun önemli bir proje olduğunu ifade ederek platformun sadece Türkiye'ye değil, bölge ve tüm dünyaya nitelikli içerikler sunduğunu belirtti.



Projenin Türkiye'nin yüz aklarından olduğunu söyleyen Altun, "Tabii projesiyle esas itibarıyla Türkiye'de kendi tarihi ve kültürel kaynaklarından neşet eden bu tür anlatı ve sanatsal içeriklerin tüm dünyaya yayılabilmesine imkan tanınacak" ifadesini kullandı.



"Mahsusa: Trablusgarb"ın Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere birçok önemli tarihsel şahsiyetin ortaya koyduğu kahramanlıklardan oluşan bir dizi olduğunu işaret eden Altun, "Bu dizi aslında bu coğrafyada uzun yıllardır nasıl bir varlık ve adalet mücadelesi verdiğimizi de ortaya koyuyor. Trablusgarb savaşı yıllarına dönüp baktığımızda görüyoruz ki yine bir tarafta sömürge siyaseti güdenler bir taraftan da bu siyasete direnerek istiklalini muhafaza etmeye çalışan toplumlar var. Bu istiklali muhafaza etmeye çalışan toplumlar bugün itibarıyla esas anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran o iradenin de temsilcisi" diye konuştu.